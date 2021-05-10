В "оранжевой" зоне находится восемь областей.

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинное зонирование. По состоянию на 10 мая ни в одной области не установлен красный или зеленый уровни эпидемической опасности.

Читайте такжеВ Украине за сутки в 11 областях не сделали ни одной прививки от коронавирусаОб этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Минздрава.

В «оранжевой» зоне находится восемь областей: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская.

В «желтой» зоне – Киев и 16 областей: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2 тысячи 817 новых случаев инфицирования коронавирусом. Заболели 159 детей и 31 медработник.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 122 327 граждан, 1 768 753 - выздоровели, а 46 512 - умерли.

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Автор: Катерина Шварц