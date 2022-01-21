Радуцкий подчеркнул, что в случае нарушений со стороны руководства медучреждения Минздрава будем привлекать к решению проблемы МВД, НСЗУ, глав ОГА и требовать оперативной реакции.

В Украине приняли решение о повышение заработных плат врачей с 1 января 2022 года. Однако некоторые руководители коммунальных учреждений начали переводить своих работников на полставки, объясняя это якобы отсутствием средств.

На эту ситуацию обратил внимание председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. В своем Telegram-канале он заявил, что такие инициативы будут жестко наказываться.

"Будем жестко реагировать на попытки перевода медиков на полставки! В Комитет и в личные сообщения моей страницы Facebook поступают сигналы о том, что некоторые руководители медицинских учреждений пытаются принуждать сотрудников переходить на 0,5 или 0,75 ставки. Хотя фактически люди будут продолжать выполнять тот объем работы, что и раньше", - подчеркнул он.

Читайте такжеНСЗУ начинает контрактование медицинских COVID-учрежденийПо информации Радуцкого, медикам говорят, что якобы заведение не имеет денег, поэтому им придется формально перейти на неполную занятость.

Минздрав уже отреагировал на такие случаи, подчеркнув, недопустимость такой ситуации. В случае нарушений медикам советуют обращаться с жалобами в региональные управления Гоструда, работники которой во время проверки не разглашают личность заявителя.

Также Радуцкий призвал медиков в таких случаях сразу обращаться в Комитет: "Присылайте максимально подробную информацию, чтобы мы сразу понимали ситуацию".

"Если проверка подтвердит такой факт, то руководитель заведения будет оштрафован на 65 тысяч гривен за каждого работника. По моему мнению, ответственность за такие действия должна быть значительно жестче – вплоть до отстранения от работы. Ведь мошенничество с зарплатами медиков – это преступление. У людей воруют деньги, гарантированные государством", - написал Радуцкий.

Радуцкий подчеркнул, что в случае нарушений со стороны руководства медучреждения Минздрава будем привлекать к решению проблемы МВД, НСЗУ, глав ОГА и требовать оперативной реакции.

Как писал УНИАН, размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда составит: на уровне не менее 20 тыс. грн - врачам (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения; на уровне не менее 13,5 тыс. грн - специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.

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