По словам премьер-министра, трансформация медицинской системы в следующем году будет происходить ускоренными темпами.

Кабинет министров принял решение о повышении заработных плат врачей с 1 января 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

Так, размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда составит: на уровне не менее 20 тыс. грн - врачам (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в заведениях здравоохранения; на уровне не менее 13,5 тыс. грн - специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.

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"Трансформация медицинской системы в 2022 году будет происходить ускоренными темпами благодаря рекордному бюджету, выделенному на эту сферу. Среди ключевых позиций — существенное увеличение уровня оплаты труда медиков, а также обеспечение дополнительных финансовых гарантий для медицинских работников. Минимальная зарплата врача на уровне 20 тыс. грн — это весомый результат для нашей страны. Благодаря рекордному бюджету НСЗУ будет повышено финансирование больниц, что даст возможность также обновлять и модернизировать медучреждения", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зарплата медиков:

1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что с 1 января 2022 года минимальная зарплата врачей составит 20 тыс. грн, а средняя зарплата врача составит 24 тыс. грн.