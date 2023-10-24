Документ убирает понятие "поселок городского типа" и вводит - "поселение".

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины". Согласно документу, отныне в стране не будет такого понятия, как "поселок городского типа".

"Президент подписал закон №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины", - сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Документ предлагает убрать действующее с 1981 года советское регулирование вопросов админтерустройства, установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков сел, закрепить на уровне закона процедуру наименования и переименования населенных пунктов, упростить процедуры установления границ населенных пунктов и тому подобное.

Видео дня

В частности, все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения более 10 тысяч жителей будут иметь статус города. При этом города, которые не будут соответствовать этому определению, не будут снижать в статусе.

Населенные пункты, имеющие усадебную застройку и численность населения более 5 тысяч жителей, будут просто поселками. Кроме того, что отменяется понятие "поселок городского типа" (пгт), будет еще одно новшество с вводится такое понятие как "поселение". Это будут места проживания людей, которые не имеют устойчивого населения и не относятся к категории "Населенный пункт". Другие населенные пункты, существующие в Украине, будут в статусе села.

Уничтожение советского прошлого

Как сообщал УНИАН, Запорожье может получить новое имя в связи с рекомендацией Нацкомиссии по стандартам государственного языка, которая внесла город в перечень тех названий поселков и городов, которые не соответствуют лексическим нормам украинского языка. Всего в этом списке 1400 наименований.

В столице также были перемены. В мае Киевсовет изменил название сразу трем станциям столичного метро - станция "Дружбы народов" стала "Зверинецкой", "Площадь Льва Толстого" - назвали "Площадью украинских героев", а "Проспект Правды" превратился в "Варшавскую" (в честь Польши).

Вас также могут заинтересовать новости: