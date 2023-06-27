Город Запорожье получил актуальное название в 1921 году во времена советской власти.

Скоро Запорожье может получить новое имя в связи с рекомендацией Нацкомиссии по стандартам государственного языка, которая внесла город в перечень тех названий поселков и городов, которые не соответствуют лексическим нормам украинского языка. Всего в этом списке 1400 наименований.

Об этом говорится в решении № 230, опубликованном на сайте ведомства от 22 июня. Город Запорожье хотят переименовать согласно закону "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

В то же время Нацкомиссия не уточняет, что именно идет в разрез с текущими нормами нового законодательства.

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Так, местные власти обязали в течение 6 месяцев предложить новое название для города или аргументировать целесообразность "Запорожья". Если в течение этого срока указанное название не "легитимируют", то украинский парламент выберет новое имя Запорожью, согласно решению комиссии.

Отметим, что актуальное название Запорожье получило в 1921 году во времена советской власти. До этого, во время существования Российской империи, город назывался Александровском.

Декоммунизация Украины - название изменили сразу три станции киевского метро

Напомним, что в мае Киевсовет изменил название сразу трем станциям столичного метро. Теперь станция "Дружбы народов" станет "Зверинецкой", "Площадь Льва Толстого" - назовут "Площадью украинских героев", а "Проспект Правды" превратится в "Варшавскую" (в честь Польши).

Соответствующие решения приняли 18 мая. Также в этот день утвердили новые имена для более двух десятков улиц и переулков Киева.

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