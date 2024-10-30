В то же время, Украина нуждается в поддержке и помощи от украинцев, которые находятся за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не собирается давить на тех украинцев, которые живут в других странах, чтобы они сейчас возвращались в Украину. Об этом глава государства сказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

В частности, у президента спросили, хотел бы он, чтобы те украинцы, которые выехали из Украины, вернулись домой и присоединились к ВСУ.

"Мы не можем давить, подталкивать людей к возвращению. Я могу очень громко призывать наших украинцев, которые находятся за рубежом, приезжать и помогать, работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину", - сказал Зеленский.

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Глава государства отметил, что Украина нуждается в поддержке и помощи от украинцев за рубежом.

"Но не от всех них. Есть очень старые люди, которые выехали за границу из-за войны, потеряли дома и тому подобное. Я не хочу подталкивать их, потому что если они вернутся, то не помогут. Не смогут", - добавил Зеленский.

Он сказал, что это касается и детей, хотя президент уважает семьи, которые остаются в Украине, а их дети учатся в подземных школах.

"Но я не могу проталкивать сообщения детям, которые уже за границей по разным причинам, связанным с этой войной", - сказал Зеленский.

Глава государства также сказал, что в Украине есть много семей, где женщины и дети выехали за границу, а мужчины пошли защищать Украину и погибли на фронте.

Украинцы за границей - новости

Как сообщал УНИАН, Центр международных институциональных сравнений и миграционных исследований при Институте Ifo в Мюнхене провел опрос, который показал, какой процент украинских беженцев в Европе планирует вернуться домой. Выяснилось, что почти четверть украинцев хотят остаться за границей.

Как отмечал заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун, после завершения войны в Украине население может снизиться примерно до 30 миллионов человек.

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