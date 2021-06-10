Еще двоих детей изъяли из семьи социальные службы.

В Одесской области к 5 годам тюрьмы приговорен мужчина за развращение своей 5-летней дочери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, на этой неделе соответствующее решение принял Николаевский районный суд Одесской области.

Как отмечается, обвинение поддерживала Березовская окружная прокуратура. Фигурант – 30-летний житель Николаевского района.

Приговором суда злоумышленник признан виновным и приговорен к 5 годам заключения.

Читайте такжеВ Ривненской области мужчина получил пожизненное за изнасилование 10-летней падчерицыДоказано, что в ноябре прошлого года мужчина по месту жительства совершил развратные действия в отношении своей 5-летней дочери.

Потерпевшую девочку, ее младших брата и сестру изъяли из семьи социальные службы. Четвертый ребенок – младенец – находится с матерью.

Развращение ребенка отцом: детали

в марте текущего года в Одесской области был арестован мужчина, который подозревается в развращении своей дочери. По версии следствия, в 2020 году злоумышленник в частном доме, в котором проживает семья, совершил развратные действия в отношении своей дочери, которой на тот момент было 5 лет.

Было начато расследование по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса ("развращение малолетних").

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Автор: Лариса Козовая