Герои вычищали от вражеского нашествия Одесскую, Николаевскую, правобережную Херсонщину, а сегодня атакуют врага на левом берегу Днепра.

В Одессе в обращение запустили марку и конверты, посвященные защитникам юга Украины.

Об этом сообщил директор Одесской дирекции АО "Укрпочта" Сергей Дрозд.

По его словам, вместе с бригадным генералом, командующим оперативно-стратегического УВ "Одесса" Андреем Гнатовым он погасил и запустил в обращение собственную марку, посвященную 12 декабря — Дню Сухопутных войск ВСУ.

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"Этот профессиональный праздник призван почтить вклад украинских воинов самого многочисленного самостоятельного вида Вооруженных сил Украины в обеспечение обороноспособности государства. Сухопутные войска - главный носитель боевой мощи ВСУ. Предназначенные для ведения боевых действий преимущественно на суше, они играют ключевую роль в защите украинского народа и государства Украины от внешней вооруженной агрессии", - акцентирует Дрозд.

В Силах обороны юга Украины уточнили, что бригадный генерал Гнатов и руководитель дирекции погасили и запустили в обращение символические марки и конверты, посвященные группировкам войск, защищающих южные регионы.

"Именно они защищали и вычищали от вражеского нашествия Одесскую, Николаевскую области, правобережную Херсонщину, и сегодня давят врага уже на левом берегу Днепра. Церемонию посвятили Дню Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которые сегодня являются олицетворением храбрости и доблести, свободолюбия и непокорности для всего мира", - говорится в сообщении.

Марки в честь ВСУ - последние новости

В день ВСУ с участием военных выпустили новые марки, которые презентовали в Одессе. В частности, совместной подписью введение "в работу" новых марок скрепили директор Одесской дирекции АО "Укрпочта" Сергей Дрозд и командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук. Также была презентована еще одна марка - с изображением Святого Николая и военного самолета, которая также посвящается ВСУ.

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