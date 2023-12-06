Марки введены в обращение с командующим ОК "Юг" Андреем Ковальчуком.

Сегодня, 6 декабря, в День ВСУ, в Украине с участием военных выпустили новые марки, которые презентовали в Одессе.

"Укрпочта совместно с оперативным командованием" Юг "ко Дню Вооруженных сил Украины выпустили марки, которые посвятили украинским защитникам", - говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

Отмечается, что совместной подписью введения "в работу" новых марок скрепили директор Одесской дирекции АО "Укрпочта" Сергей Дрозд и командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

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Также говорится, что презентована еще одна марка, на которой - изображение Святого Николая и военного самолета, которая также посвящается ВСУ.

По словам Дрозда, в Одессе эти марки "запустили" раньше чем в Киеве. В частности, на ряде марок изображена символика оперативного командования "Юг".

"Ко Дню Вооруженных сил Украины, Укрпочта выпустила замечательные собственные марки, которую мы запустили в обращение вместе с командующим ОК "Юг" генерал-майором Ковальчуком А. Т.", - сообщил Дрозд в Facebook.

Чиновник также обнародовал соответствующие фото с официального события и с изображением марок.

Почтовая марка "подарки Святого Николая"

6 декабря в День Святого Николая и День Вооруженных Сил Украины, "Укрпочта" вводит в обращение новую благотворительную почтовую марку "Подарки Святого Николая".

Тираж марки - 600 тысяч экземпляров, номинал — м, что соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого листа массой до 250 г в пределах Украины. Автор почтового выпуска - художник-иллюстратор Кость Лавро. Марка является благотворительной, 5 гривен с ее продажи пойдет на дроны и другое оборудование для ВСУ.

Напомним, "подарки Святого Николая", конверт "Первый день", художественная карточка и новогодний шарик с маркой уже доступны в онлайн магазине и в отделениях "Укрпочты".

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