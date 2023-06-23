На Таврическом направлении есть ощутимые успехи Сил обороны и продвижение вперед.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о том, какую технику оккупантов удалось уничтожить сегодня на южном направлении.

Как сообщил Тарнавский в своем Телеграм-канале, на Таврическом направлении есть ощутимые успехи Сил обороны и продвижение вперед.

В частности, уничтожено 3 танка, 14 ББМ (БМП, МТЛБ), БПЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Merlin", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 3 пушки 2С5 "Гиацинт-С", 3 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион", 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б".

Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага.

Тарнавский также напомнил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1344 огневых задачи.

Потери врага - что известно

Как сообщали в Генштабе, украинская авиация за сегодня нанесла 10 ударов - поражены четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийских подразделений на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны.

В общем потери оккупантов с 24 февраля прошлого года уже превысили 223 тысячи. Также Россия потеряла в Украине не менее 4017 танков, 7798 боевых бронированных машин, 3985 артиллерийских систем.

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