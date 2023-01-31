В понедельник, 30 января, украинские спасатели помогли раненому детенышу оленя, который упал на лед.
Об этом сообщается на странице Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области в социальной сети Facebook. Инцидент произошел на озере в селе Бовкун. На помощь животному прибыли работники 15-й Государственной пожарно-спасательной части города Тараща.
Спасатели предполагают, что олененок мог бежать от лесных хищников, обессилить и упасть на льду посреди водоема. Они вытащили животное на берег с помощью веревки, лестницы-палки и спасательного круга.
Затем спасатели замотали оленя в одеяло и отвезли в ветеринарную клинику, где передали врачам для оказания помощи.
Спасение животных в Украине
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