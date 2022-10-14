Друзья и побратимы пришли на кладбище по случаю 40-го дня от гибели Георгия Липского.

В Одесской области возле могилы погибшего на фронте известного зоозащитника Георгия Липского нашли 10 беспомощных щенков.

Об этом сообщили в общественной организации Animal SOS Odessa.

Отмечается, что люди пришли на кладбище, чтобы на 40-й день от гибели Липского почтить его память.

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"Как не верить в жизнь после смерти или какие-то другие силы, которые держат этот мир... Друзья и побратимы пришли на кладбище, а там, у могилы сидят 10!!! крошечных щенков", - говорится сообщении.

Волонтеры забрали с кладбища этих животных, для одного щенка уже нашелся владелец. В организации объясняют, что забрали щенков, потому что местным жителям не нравится, что животные бегают по могилам. Волонтеры просят помощи в приобретении корма, обработке животных от паразитов и тому подобное.

Гибель зоозащитника Георгия Липского - что известно

В конце августа на фронте, на Херсонском направлении, погиб известный одесский зоозащитник, представитель общественной организации "Закон природы" Георгий Липский.

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он стал добровольцем. Во время несения службы он по возможности продолжал спасать животных, пострадавших от военных действий.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление Украины на юге. В настоящее время обстановка на южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая.

По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В то время как Путин теряет захваченные с февраля территории, россияне продолжают монотонные неудачные штурмы на Донбассе. Сообщается, что 13 октября ВСУ отбили атаки противника в направлениях населенных пунктов Тернии, Опытное, Веселое, Невельське, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой Пруд.

Хотя западные аналитики отмечают, что уже вскоре наступление ВС РФ может остановится из-за ухудшения морального состояния, дисциплины и боеспособности в зонах боевых действий.

Российские силы продолжали вести оборонительные операции вокруг Кременной в ожидании возможного нападения ВСУ.

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