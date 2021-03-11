При создании Аллеи Героев Небесной сотни высадят кусты калины.

В Одессе к 30-летию независимости Украины планируют создать сквер современной истории страны.

Читайте такжеВ Одессе руководители ВМС Украины встретились с представителями НАТОКак сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Одессы, 10 марта состоялось совещание руководства города и области, на котором обсуждалось создание сквера возле областной государственной администрации.

В частности, речь шла о благоустройстве территории площадью более 11 тыс. кв. м, ограниченной ул. Канатной, проспектами Гагарина и Шевченко, а также микрорайоном жилой застройки.

На данном участке планируется разместить мемориалы памяти Героев Небесной сотни и защитников независимости Украины.

В ходе встречи одесский архитектор Михаил Рева презентовал концепт-проект благоустройства, который включает в себя несколько отдельных подпроектов, инициированных по отдельности городом и областью, а также пожелания крымскотатарской общины об увековечивании памяти о геноциде народа.

Планируется, что сквер современной истории страны будет одновременно большим пространством с местами для отдыха людей, а мемориалы – максимально информативны.

Как отмечается, с учетом того, что на указанной территории расположено здание ОГА, центральная аллея будет отображать разнообразие Одесской области, а перед самим зданием установят флагшток высотой до 50 метров с площадкой для проведения официальных мероприятий.

Все места памяти сквера выполнят в виде аллей. Например, при создании Аллеи Героев Небесной сотни высадят кусты калины, которые в осенний период будут символической красной линией проходить «сквозь историю нашей страны».

По замыслу автора, живые насаждения символизируют, что гибель людей была ради продолжения жизни в независимой и суверенной Украине. На мемориалах разместят имена погибших, а также QR-коды, которые позволят с помощью смартфона получить дополнительную информацию о каждом человеке и обстоятельствах, при которых он погиб.

Кроме того, для оформления мемориалов предлагается использовать подсветку.

Городской голова Геннадий Труханов подчеркнул, что работа над созданием мемориалов Героев Небесной сотни и защитников независимости и суверенитета Украины велась последние несколько лет, и недавно вышеназванное предложение получило поддержку родственников погибших и общественных организаций воинов АТО/ООС.

Председатель ОГА Сергей Гриневецкий подчеркнул, что в год 30-летия независимости Украины этот объект должен стать знаковым и выразил уверенность, что никакого затягивания в его реализации не возникнет.

В соответствии с действующим законодательством Украины будут проведены все необходимые процедуры для начала реализации проекта на условиях софинансирования города и области. Будет разработана проектно-сметная документация, проведены тендерные процедуры, заключены договоры с подрядчиками.

Крымскотатарская община выразила готовность участвовать в реализации проекта, профинансировав создание Аллеи памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Автор: Лариса Козовая