Открывать школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах могут запретить.

В случае новой волны COVID-19 в Украине школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах будут работать, если будет вакцинировано 80% педагогического состава.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в Минздраве исследуют опыт тех стран, где наблюдается рост уровня заболеваемости, вызванный вариантом коронавируса "Дельта".

"Мы действительно смотрели по этой статистике, многие страны фиксируют вспышки именно в учебных заведениях и не среди учеников, а среди персонала, который обслуживает или обучает, то есть именно работников образования. Поэтому сейчас соответствующими изменениями мы будем запрещать открытие школ в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, если там будет вакцинировано меньше, чем 80% именно педагогического состава", – сказал Кузин.

Кроме того, отметил он, многие люди инфицируются штаммом "Дельта" во время путешествий, выезжая за границу по работе или на отдых.

"Поэтому сейчас также изменены правила по пересечению государственной границы. И мы стараемся не допустить попадания этого вируса в большом количестве на территорию Украины. Мы также знаем, что определенная часть приходилась именно на вспышку на местах работы. То есть это организованные коллективы, закрытые помещения, плохая вентиляция. Поэтому сейчас приоритезировали вакцинацию организованных коллективов. Поэтому мы изучаем эти уроки, имплементируем их в Украине", – сказал главный санврач.

Он также выразил надежду, что новая волна COVID-19 будет незначительной для Украины.

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Автор: Тамара Отовская