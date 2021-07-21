Собирать ребенка в школу лучше заранее, ведь с приближением 1 сентября цены растут.

С конца июля-начала августа начинается подготовка к учебному году. Родители уже начинают закупать школьные принадлежности, одежду, обувь и рюкзаки. В начале августа собирать ребенка в школу гораздо дешевле: многие магазины предлагают скидки или устраивают распродажи прошлогодних товаров.

Что нужно купить перед учебным годом

К 1 сентября ребенку нужно иметь следующие вещи:

одежду и обувь по возрасту;

спортивные товары;

рюкзак, пеналы, папки для канцелярии;

товары для занятия на труде;

канцтовары;

альбомы, атласы, контурные карты, тетради для практических работ;

товары для рисования.

Если вы не успеете что-то купить к началу учебы, докупить нужные товары можно в течение учебного года. Однако в период учебы цены в магазинах значительно вырастут.

Сколько стоит собрать ребенка в школу – основные расходы

Читайте также65% родителей в Украине против дистанционного образования - опросОбязательная покупка перед 1 сентября – школьная форма для ребенка. Её нужно покупать за свои деньги, если школа не выдает костюмы детям. При этом нужно подготовиться к тому, что покупать вещи придется не раз за год, ведь дети быстро растут.

Одеть мальчика можно примерно за 1300-1600 гривень. В эту сумму входят штаны за 500 гривень, 2 рубашки по 200 гривень, туфли за 300 гривень, спортивный костюм за 290 гривень и кроссовки за 270 гривень. Брендовые вещи и одежда из натуральной ткани стоят дороже.

можно примерно за 1300-1600 гривень. В эту сумму входят штаны за 500 гривень, 2 рубашки по 200 гривень, туфли за 300 гривень, спортивный костюм за 290 гривень и кроссовки за 270 гривень. Брендовые вещи и одежда из натуральной ткани стоят дороже. Одежда для девочки в школу обойдется дороже – примерно в 2000 гривень. За эти деньги можно купить блузку за 300 гривен, юбка за 300 гривень и туфли за 500 гривень, а также спортивный костюм за 700 гривень. Дополнительно можно купить сарафан за примерно 400 гривень.

Расходы на канцтовары

Рюкзак – это, как правило, самая дорогая часть "школьной корзины". В среднем он обойдется в 400-600 гривень. Б/у рюкзак обойдется дешевле – примерно 200 гривень.

– это, как правило, самая дорогая часть "школьной корзины". В среднем он обойдется в 400-600 гривень. Б/у рюкзак обойдется дешевле – примерно 200 гривень. Стоимость канцтоваров сильно зависит от бренда и магазина. Чтобы сэкономить, рекомендуется покупать школьные принадлежности на рынке. Дневник в среднем стоит 35 гривень, линейка – 20 гривень. Пенал с ручками, карандашами, фломастерами, ластиком и точилкой обойдется в 300-400 гривень. Цены на тетради сильно отличаются – от 5 гривень за тонкие тетради с простой обложкой, до 35 гривень за 48 листов в картонной обложки.

сильно зависит от бренда и магазина. Чтобы сэкономить, рекомендуется покупать школьные принадлежности на рынке. в среднем стоит 35 гривень, линейка – 20 гривень. с ручками, карандашами, фломастерами, ластиком и точилкой обойдется в 300-400 гривень. Цены на сильно отличаются – от 5 гривень за тонкие тетради с простой обложкой, до 35 гривень за 48 листов в картонной обложки. Недешево обойдется также набор для рисования и трудов. Вам понадобятся краски акварель и гуашь, пластилин, альбом, цветные карандаши, фломастеры и картон. В целом, общая стоимость товаров для творчества может достигать 800 гривень.

Таким образом, на всю канцелярию у родителей уйдет около 3335 гривень. Это очень приблизительная сумма. Закупиться на рынке можно дешевле.

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Автор: Екатерина Пулатова