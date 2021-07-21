- Что нужно купить перед учебным годом
- Сколько стоит собрать ребенка в школу – основные расходы
- Расходы на канцтовары
С конца июля-начала августа начинается подготовка к учебному году. Родители уже начинают закупать школьные принадлежности, одежду, обувь и рюкзаки. В начале августа собирать ребенка в школу гораздо дешевле: многие магазины предлагают скидки или устраивают распродажи прошлогодних товаров.
Что нужно купить перед учебным годом
К 1 сентября ребенку нужно иметь следующие вещи:
- одежду и обувь по возрасту;
- спортивные товары;
- рюкзак, пеналы, папки для канцелярии;
- товары для занятия на труде;
- канцтовары;
- альбомы, атласы, контурные карты, тетради для практических работ;
- товары для рисования.
Если вы не успеете что-то купить к началу учебы, докупить нужные товары можно в течение учебного года. Однако в период учебы цены в магазинах значительно вырастут.
Сколько стоит собрать ребенка в школу – основные расходы
Читайте также65% родителей в Украине против дистанционного образования - опросОбязательная покупка перед 1 сентября – школьная форма для ребенка. Её нужно покупать за свои деньги, если школа не выдает костюмы детям. При этом нужно подготовиться к тому, что покупать вещи придется не раз за год, ведь дети быстро растут.
- Одеть мальчика можно примерно за 1300-1600 гривень. В эту сумму входят штаны за 500 гривень, 2 рубашки по 200 гривень, туфли за 300 гривень, спортивный костюм за 290 гривень и кроссовки за 270 гривень. Брендовые вещи и одежда из натуральной ткани стоят дороже.
- Одежда для девочки в школу обойдется дороже – примерно в 2000 гривень. За эти деньги можно купить блузку за 300 гривен, юбка за 300 гривень и туфли за 500 гривень, а также спортивный костюм за 700 гривень. Дополнительно можно купить сарафан за примерно 400 гривень.
Расходы на канцтовары
- Рюкзак – это, как правило, самая дорогая часть "школьной корзины". В среднем он обойдется в 400-600 гривень. Б/у рюкзак обойдется дешевле – примерно 200 гривень.
- Стоимость канцтоваров сильно зависит от бренда и магазина. Чтобы сэкономить, рекомендуется покупать школьные принадлежности на рынке. Дневник в среднем стоит 35 гривень, линейка – 20 гривень. Пенал с ручками, карандашами, фломастерами, ластиком и точилкой обойдется в 300-400 гривень. Цены на тетради сильно отличаются – от 5 гривень за тонкие тетради с простой обложкой, до 35 гривень за 48 листов в картонной обложки.
- Недешево обойдется также набор для рисования и трудов. Вам понадобятся краски акварель и гуашь, пластилин, альбом, цветные карандаши, фломастеры и картон. В целом, общая стоимость товаров для творчества может достигать 800 гривень.
Таким образом, на всю канцелярию у родителей уйдет около 3335 гривень. Это очень приблизительная сумма. Закупиться на рынке можно дешевле.
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