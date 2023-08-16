СМИ писали, что речь идет о "разногласиях по стратегии наступления" и "неудовлетворительных боевых действиях".

В Минобороны Украины прокомментировали слухи о вероятном "увольнении всего военного руководства Украины" вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Как известно, американский журнал Newsweek опубликовал материал, в котором утверждал, что об этом рассказали "источники из украинского правительства". Якобы военное руководство уволят из-за "разногласий по стратегии наступления" и "неудовлетворительных боевых действий".

В Минобороны назвали эту информацию российской пропагандой, которую активно продвигают представители Кремля. Представитель министерства заявил Liga.net, что между военным и политическим руководством Украины существует прямая связь.

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"Задача - принимать решения в динамичных условиях военной обстановки. Доверие к военному командованию является важной предпосылкой победы", - пояснил представитель ведомства.

Слухи о ссорах между военным и политическим руководством

С начала полномасштабного вторжения в СМИ и сети постоянно появляются фейковые сообщения о невзгодах среди украинского руководства.

Так, даже The Economist писал, что некоторые люди из окружения Зеленского якобы хотели бы заменить Залужного.

В августе советник главы ОП Михаил Подоляк назвал соответствующие слухи конспирологией. В декабре министр обороны Алексей Резников был также вынужден комментировать подобные заявления. По его словам, у Зеленского нет конфликтов с Залужным или другими военными.

Однако уже в марте 2023 года снова утверждалось, что между Зеленским и Залужным возникли разногласия по поводу того, как поступать с Бахмутом Донецкой области

На фоне этих постоянных фейков недавно Зеленский мило поздравил Залужного командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, которые в один месяц праздновали день рождения.

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