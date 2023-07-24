Он поздравил любимую с днем рождения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился с поклонниками архивным фото со своей супругой Еленой. Этот кадр он обнародовал в день ее рождения.

Он рассказал, что супруга сделала для него очень многое. Все годы их супружеской жизни женщина оставалась терпеливой и мудрой.

Именно она настолько верила в Залужного, что он достиг таких высот - стал главнокомандующим ВСУ и человеком, которым гордится весь мир. За годы карьеры Залужный не только получил самое высокое звание - генерал, но и доказал всему миру, что украинская армия - одна из лучших.

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"Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть, и все, чего я достиг – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются", - написал Валерий Федорович.

Отметим, у Валерия Залужного и Елены двое детей. Старшая дочь, как и отец, стала военнослужащей, а младшая решила спасать жизни людей, поэтому учится на врача.

Напомним, ранее Валерий Залужный показал романтическое фото с супругой. Тогд он признался своей супруге в любви.

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