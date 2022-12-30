Он добавил, что в отношениях Минобороны и Генштаба есть синергия и нет напряжения.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у президента Владимира Зеленского нет конфликтов с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным или другими военными.

Об этом у него спросили во время интервью LB.ua. Речь шла также о слухах относительно напряженности в некоторых вопросах между Минобороны и Генштабом.

"У меня с Генеральным штабом отличные отношения, с Валерием Федоровичем, главкомом – замечательные рабочие отношения... С каждым общаюсь лично, персонально, без каких-либо проблем и на регулярной основе. Я не говорю, что на телефоне 24/7. Это не искусственное общение, это реальное человеческое создано общения", – сказал Резников.

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Министр обороны подчеркнул, что в отношениях между его ведомством и Генштабом есть синергия. Он также рассказал о своем общении с подчиненными. По словам Резникова, если старшее начальство эмоционально выражает свое мнение, это не значит, что оно не любит тех, с кем говорит,

"У меня три генерала, бывших уже, и гражданские. Я со всеми ними на "вы" со всеми, но и могу иногда матом... Это ускоренное донесения сигнала, так скажем. То же самое Валерий Федорович. Я лично слышал, как он разговаривает по отчеству со своими подчиненными командующими, на "ты" и матом, и это тоже", - добавил глава Минобороны.

Журналистка заявила, что Залужный якобы как-то "поднял голос на президента". По мнению Резникова, это придуманная история, и он никогда такого не слышал.

Слухи об отставке Залужного

В августе советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал конспирологией слухи о возможной отставке Залужного и переводе его на должность министра обороны.

Как писал The Economist, некоторые люди из окружения Зеленского хотели бы заменить Залужного на действующего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Эти слухи беспокоят высокопоставленных западных военных чиновников

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