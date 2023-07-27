Торжественное поздравление состоялось после выездного заседания Ставки на Днепропетровщине.

Президент Украины Владимир Зеленский мило поздравил главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, которые в этом месяце праздновали день рождения. Это произошло после выездного заседания Ставки на Днепропетровщине, рассказал глава государства в своем Telegram-канале.

"Сегодня имел возможность поздравить с прошедшим днем рождения главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного (он родился 8 июля) и командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александра Сырского (он родился 26 июля)", – сообщил президент.

На видео, опубликованном Зеленским, можно увидеть, какой сюрприз ждал военных. Залужный, согласно указу президента, был награжден за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление обороноспособности Украинского государства и образцовое выполнение воинской обязанности именным оружием.

"Генерал-полковнику Сырскому подарил картину, которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним", – уточнил Зеленский.

Юбилей Валерия Залужного

8 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, уроженец Звягеля Житомирской области, отметил свое 50-летие.

В этот день украинские звезды активно поздравляли его, а некоторые артисты даже похвастались совместными фото с Залужным.

Оригинальный поздравлением отметились и пилоты ВСУ, которые оставили ему письмо на управляемой авиабомбе.

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