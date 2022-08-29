В ОП заявили, что в Украине "очень любят конспирологию".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал конспирологией слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и переводе его на должность министра обороны.

Об этом говорилось в его интервью "Фактам".

По словам Подоляка, Зеленский четко сказал, что не собирается менять Залужного. Он отметил, что главком ВСУ эффективен на своей должности и популярен среди военных.

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"Военные понимают, что Генеральный штаб активно разрабатывает операции, оценивает риски, пытается минимизировать потери. Соответственно, нет смысла сегодня обсуждать эти кулуарные слухи или конспирологию относительно господина Залужного", — объяснил советник главы ОП.

Он добавил, что у Залужного и Зеленского "отличные рабочие отношения".

"Они по несколько раз в день общаются, потому что президент хочет быть в курсе оперативной ситуации на фронте, причем не через какое-то время, не абстрактно, а во всех конкретных деталях", — заявил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, в Украине "очень любят конспирологию, что создает определенное психологическое давление на разных уровнях и мешает людям концентрироваться".

Напомним, ранее Зеленский дал оценку выполнению поставленных задач Валерием Залужным.

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