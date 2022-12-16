Оба генерала сдержанно комментируют эти слухи заявив, что доверяют друг другу.

Некоторые люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на действующего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Эти слухи беспокоят высокопоставленных западных военных чиновников, а оба генерала сдержанно комментируют эти слухи.

О вероятности замены Залужного на Сырского пишет The Economist в статьях с комментариями обоих генералов.

"Некоторые люди в окружении президента хотели бы заменить его (Залужного - УНИАН) генералом Александром Сырским, командующим Сухопутных войск Украины... Официальные лица, близкие к Зеленскому, подчеркивают, что генерал Залужный не посещал линию фронта. Это, говорят защитники генерала, потому, что те же самые чиновники запретили ему это делать", - добавляет The Economist.

Как пишет издание, в ОП обеспокоились тем, что Залужного поддерживает огромная часть украинцев. По результатам опросов, многие граждане готовы проголосовать за его партию, хотя у генерала ее нет.

Эти слухи обеспокоивают западных чиновников. Один высокопоставленный иностранный военный в комментарии изданию отметил, что информация о вероятной замене Залужного на Сырского, в лучшем случае, является мелким соперничеством, а в худшем - поодорвет единство Украины и ослабит доверие Запада к ее руководству.

"Сейчас не время для политиканства или подрыва доверия между политическим и военным командованием", - заявил военный.

Издание отмечает, что Сырский был старшим в командном звене наж Залужным, прежде чем он стал главкомом ВСУ. Некоторые политические деятели, возможно, используют этот факт для попытки разжечь напряженность между ними.

"Ходят даже слухи, что Офис президента может быть склонен заменить популярного, но независимо настроенного генерала Залужного на его бывшего начальника. Трещины раскола вызывают беспокойство у высокопоставленных западных военных чиновников. Оба генерала, со своей стороны, говорят, что полностью доверяют друг другу и хотят оставаться вне политики", - пишет издание.

The Economist отмечает, что генералу Сырскому разговор о вероятной замене Залужного на него неудобен. Он отметил, что армия должна быть аполитичной.

"Армия вне политики. Так должно быть и так требует закон", - лаконично прокомментировал Сырский.

Залужный подчеркнул, что доверяет генералу Сырскому и прислушивается к нему, развеяв слухи о напряжении.

"Я доверяю Сырскому. Если он мне говорит, что ему нужна другая бригада, значит, ему действительно нужна другая бригада. Конечно, я не считаю себя самым умным здесь. Я должен и слушаю тех, кто в поле. Потому что инициатива есть", - сказал Залужный.

ВСУ под командованием Залужного

Летом 2021 года Валерий Залужный стал главкомандующим Вооруженными силами Украины. За плечами генерала не одно десятилетие военного опыта. Под его командованием ВСУ не только держали оборону на фронте, но и осуществили серию удачных контрнаступлений.

Ранее президент Зеленский дал оценку выполнению поставленных задач Валерием Залужным. При этом он вспомнил и о Сырском.

"Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужного. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Вы все эти фамилии знаете. Это и Залужный, и Ковальчук, Сырский... Я не хочу всех называть. Я думаю, все наши люди знают всех наших героев. Эта команда есть. Оценка самая главная - мы держимся. Значит оценка высокая", - заявил Зеленский.

Кроме того, слухи о снятии Залужного с должности прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он назвал их конспирологией. По словам Подоляка, Зеленский четко сказал, что не собирается менять Залужного. Он отметил, что главком ВСУ эффективен на своей должности и популярен среди военных.

Залужного хвалили даже русские. В частности, в украинофоб Карен Шахназаров отметил талант полководца у Залужного. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" в восторге от комбинаций, которые придумывает главнокомандующий ВСУ.

Сегодня Залужный заявил, что Силы обороны Украины готовятся к разным сценариев развития событий в ближайшие месяцы. Также он сказал, что во время войны с Россией нашей стране для выхода на границы 23 февраля необходимы сотни гаубиц, танков и боевых машин пехоты.

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