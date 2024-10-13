В пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП прокомментировали то, что произошло 11 октября.

В Киевском городском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) прокомментировали массовые рейды военкомов, как, в частности, у Дворца спорта после концерта группы "Океан Эльзы", 11 октября.

Меры оповещения и проверки военно-учетных документов действуют от момента вступления в силу Закона Украины "О мобилизации" и введения военного положения, заявили в пресс-службе ТЦК в комментарии "Укринформу".

Они подчеркнули, что задерживали граждан у Дворца спорта исключительно сотрудники Национальной полиции Украины из-за нарушения норм Закона, тогда как с военнослужащими ТЦК не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации.

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Что произошло после концерта "ОЭ"

11 октября в сети массово начали появляться видео о том, что после концерта всеми известной группы "Океан Эльзы" началась массовая проверка документов сотрудниками Нацполиции и ТЦК. Нескольких мужчин, у которых, как сообщается, были обнаружены проблемы с документами, были задержаны и отправлены в ТЦК.

Другие новости про массовые рейды ТЦК

Ранее УНИАН сообщал, что в Третьей штурмовой бригаде отреагировали на массовые рейды ТЦК. Заместитель командира бригады Максим Жорин отметил, что именно так выглядит "справедливая мобилизация".

Кроме того, в Раде тоже отреагировали на облаву ТЦК после концерта "Океана Эльзы" в Киеве.

"Я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия", - отметил один из депутатов.

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