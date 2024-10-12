Музыкант в комментарии вспомнил о важном празднике легендарной группы.

В пятницу, 11 октября, в Киеве состоялся концерт известной украинской группы "Океан Эльзы", во время которого сотрудники ТЦК устроили массовую проверку документов и задержание мужчин. Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук впервые прокомментировал инцидент.

Музыкант напомнил, что 12 октября группа отмечает особый праздник - день рождения. Ровно 30 лет назад был создан "Океан Эльзы". По словам Вакарчука, для него это очень особенное событие. По случаю годовщины коллектив анонсировал 5 концертов в столичном Дворце спорта, один из которых уже состоялся.

В комментарии ТСН Святослав поблагодарил поклонников, которые разделили с ним этот праздник и отметил, что был рад увидеть их на концерте в Киеве. В то же время относительно облавы ТЦК и полиции знаменитость ничего не сказал.

"Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важными. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", - заявил Вакарчук.

Что известно о рейде ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

После завершения концерта под стенами Дворца Спорта посетителей ждало полсотни работников ТЦК и правоохранителей. Они начали массово проверять документы у военнообязанных мужчин. Более того, по данным журналистов некоторые мужчины даже были задержаны и отвезены в ТЦК. А также многие посетители получили повестки.

Присутствующие скандировали военкомам и полицейским "Позор", однако они не реагировали на это и продолжали силой задерживать мужчин.

После облавы ТЦК на первом концерте фанаты "Океана Эльзы" начали массово выставлять на продажу билеты на следующие выступления группы. Большинство поклонников пытается продать билеты по очень низким ценам.

Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" попала в скандал из-за ДТП с наездом на четырех человек. Музыканты дали комментарий по этому поводу.

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