Все городские службы получили инструкции и работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера.

Вся система жизнеобеспечения Киев работает без сбоя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вся система жизнеобеспечения Киева работает без сбоя. Усилия городских властей направлены на то, как предотвратить возможные провокации и выстоять в условиях военного нападения", - отметил он.

По словам Кличко, все городские службы получили инструкции и работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера.

"Сегодня главная задача для всех нас - стабильная работа разветвленной инфраструктуры жизнеобеспечения столицы и подготовка к защите города в случае военного нападения", - подчеркнул городской голова.

Кличко отметил, что скоординировано работают силы гражданской обороны Киева - это коммунальные аварийно-спасательные службы и другие.

"В этой ситуации мы действуем по четкому плану... Всего речь идет о 13,5 тыс. человек личного состава и более 780 единиц техники", - добавил он.

Напомним, ранее в Киеве утвердили план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

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