Отмечается, что за последние несколько лет в городе втрое возросло количество мест, предназначенных для бомбоубежищ.

В Киеве утвердили план эвакуации населения на случай вторжения России на территорию Украины.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"В Киеве созданы комиссии по эвакуации - на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы делают все возможное для безопасности граждан в условиях чрезвычайной ситуации.

"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысяч личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", - сообщил Кличко.

По его словам, за последние несколько лет в городе втрое выросло количество мест, предназначенных для бомбоубежищ.

"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи соответствующих укрытий, то на сегодня увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ", - заявил он.

Сейчас также проводится работа с различными заведениями: медучреждениями, школами и садами, учреждениями социальной защиты и другими. Разработаны инструкции, как действовать каждому из них, учитывая специфику их работы.

Напомним, как писал УНИАН, в Киеве в случае ЧС будут включены сирены, а также оснащены громкоговорителями автомобили, чтобы привлечь внимание граждан. В Департаменте муниципальной безопасности КГГА рассказали об алгоритме действий жителей и гостей столицы в таких случаях.

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