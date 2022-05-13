Кроме этого, с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше.

В Киеве и области меняется время комендантского часа. Кроме этого, общественный транспорт столицы с 16 мая будет работать дольше.

Об этом в своем Telegram сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Друзья! Важная информация! В Киеве и области меняется время комендантского часа. С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться на час позже и продлится с 23:00 до 05:00", - заявил он.

Кличко также отметил, что с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше. Метрополитен – с 06:00 до 22:00. Наземный общественный транспорт - с 06:00 до 22:30.

Он также призвал горожан соблюдать правила комендантского часа, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку угроза ракетных обстрелов Киева остается.

Ранее УНИАН уже сообщал, какие новые названия станций в рамках "дерусификации" выбрали киевляне для столичного метро.

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