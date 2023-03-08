Автор петиции указал, что у большинства наемных работников нет возможности вовремя попасть домой.

Электронная петиция об уменьшении комендантского часа в Киеве набрала достаточное количество голосов, теперь ее должны рассмотреть.

"Уменьшить комендантский час с 0:00 по 5:00, поскольку большинство наемных работников не имеют возможности вовремя попасть домой. Или увеличить время движения общественного транспорта", - отметил автор петиции, на сайте Киевского городского совета.

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Петиция была зарегистрирована 23 января, автор - Андрей Демьяненко. По состоянию на 8 марта ее подписали 6 тысяч 55 киевлян. Теперь городская власть обязана рассмотреть петицию и ответить по существу.

Как известно, на данный момент комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 05:00.

Комендантский час в Киеве - что известно

С момента введения в Украине военного положения, в Киеве и области стал действовать комендантский час, при этом продолжительность его в столице несколько раз изменялась, в последний раз - 15 мая.

Напомним, с 15 мая в Киеве установили комендантский час с 23:00 до 05:00.

А с 16 мая общественный транспорт столицы начал работать по новым графикам: метрополитен - с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт - с 06:00 до 22:30.