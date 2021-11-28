Пожилого мужчину не заметил нардеп Тищенко, который стоял рядом.

Жители и гости Киева собрались 27 ноября на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", чтобы почтить память погибших. Пожилой мужчина собирал хлеб и продукты возле скульптуры "Горькая память детства".

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Столица".

Отмечается, что пожилого мужчину заметили уже после официальных поминальных мероприятий в День памяти жертв Голодомора.

На кадрах хорошо видно, что пенсионер ходил вокруг скульптуры среди людей и собрал в сумку продукты, которые оставили те, кто пришел помянуть жертв геноцида. При этом пожилой сгорбленный мужчина кушал хлеб, оставленный на Мемориале.

По данным издания "Сегодня", в этот момент рядом со скульптурой находился народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который даже не обратил внимание на пенсионера, хотя тот находился совсем рядом.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов и заявил, что, потеряв миллионы жизней, "Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом".

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Автор: Анастасия Горбачева