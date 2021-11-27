Журналистам удалось восстановить часть свидетельств людей, переживших геноцид.

Украинцы 27 ноября чтят память жертв голодоморов. В те ужасные годы искусственный унес жизни миллионов людей, но немногочисленные свидетели трагедии смогли рассказать о кошмаре, в котором им удалось выжить.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам Виктории Рыхлик, которой в годы Голодомора было шесть лет, ей приходилось драться с соседскими детьми за сорняки. Голод в ее семью пришел, когда у родителей отобрали все и заставили работать в колхозе "Красный пахарь".

"Отец ходил на работу, там давали по 250 граммов муки, чтобы заваривали баланду. А мать лежала на полу - пухлая", - рассказала женщина.

Читайте такжеПреступления сталинского режима: Евросоюз и США присоединились к чествованию памяти жертв голодоморовПри этом она отметила, что иногда им давали в садике скупую пайку, которую она пыталась принести маме.

"Хлеб проверяли няньки, чтобы дети ели сами. Домой нести нельзя, а как же я не принесу матери, если мать лежит пухлая", - вспоминает она.

В 1932 году план хлебозаготовок приобрел ужасающие масштабы. Колхозы, села, целые районы, где не справлялись с установленным планом, заносили на "черные доски", что означало полную блокаду и террор. Пособники режима разбирали дома, избивали, насиловали женщин, закрывали их в холодных подвалах, пока семья не приносила то количество зерна, которое нужно.

Люди, чтобы выжить ели котов, собак и даже других людей.

За четыре месяца арестовали более 21 тысячи селян. К концу года цифра удвоилась, при этом большинство отправили в лагеря на 5-10 лет. Пока голодные люди пухли и умирали целыми семьями, зерно вывозили и продавали в европейские страны– Великобритания, Нидерланды, Италия, Франция и Германия. Благодаря этому за два года СССР закрыл кредитные обязательства более чем на 1 400 миллиона рублей. При этом в Европе прекрасно знали о Голодоморе, но продолжали покупать зерно.

Читайте такжеВ следующем году будет построена вторая очередь музея Голодомора - ЗеленскийПозже советская власть вводит так называемые "торгзины", где можно было купить еду, но только за валюту, золото или драгоценности. Люди несли последнее, чтобы купить обычный хлеб.

Зафиксировать Голодомор смогли всего несколько фотографов, среди них и Николай Бокань из Батурина. От голода умер его сын. Мужчину приговорили к восьми годам лагерей, где он и умер.

Записывать свидетельства очевидцев Голодомора стал учитель истории Виктор Недбайло еще в 80-х годах, когда тема Голодомора была под запретом. Из нескольких десятков свидетельств удалось восстановить воспоминания только двух очевидцев.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов и заявил, что, потеряв миллионы жизней, "Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом".

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Автор: Анастасия Горбачева