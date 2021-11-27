Сегодня День памяти жертв голодоморов. Президент Украины и первая леди приняли участие в мероприятии по чествованию памяти жертв голодоморов.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов и заявил, что, потеряв миллионы жизней, "Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом".

"Точное количество погибших украинцев? Сможем ли мы когда-нибудь его установить? Какой правды мы до сих пор не знаем? Сможем ли мы когда-нибудь о ней узнать? Как могла власть тогда со всем этим жить и годами, десятилетиями скрывать преступления? Сможем ли мы когда-нибудь о них забыть? Ответ на этот вопрос мы знаем – нет. Мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921-м, 22-м и 23-м годах. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные, устроены тоталитарным сталинским режимом 32-й и 33-й годы – годы Голодомора-геноцида", – заявил Зеленский в обращении по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

По его словам, к 90-й годовщине трагедии должна быть построена вторая очередь музея Голодомора, что предусматривает подписанный им указ.

"Мы до сих пор не знаем имен многих украинцев, умерших от Голодомора. Он уничтожал целые семьи, улицы, деревни. Так что не у кого спросить. Но он не смог уничтожить нас окончательно. Так что есть кому это помнить. И есть кому передавать память следующим поколениям ... мы как народ пережили этот ужас. Ключевое слово - пережили. И победили. И невинные жертвы голодоморов заморены, замучены, но не забыты", – подчеркнул президент.

"Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чтя память погибших", - отметил он.

В День памяти жертв голодоморов президент Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в мероприятии по чествованию памяти жертв голодоморов в Украине, который состоялся в Национальном музее Голодомора-геноцида. Президентская чета положила к скульптуре "Горькая память детства" символические композиции из колосков.

Память жертв голодоморов также почтили руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Была объявлена общенациональная минута молчания, после чего началась всеукраинская акция "Зажги свечу".

Присутствующие на церемонии дети передали Главе государства и первой леди зажженные лампадки, которые Владимир и Елена Зеленские установили на Аллее черных досок.

Президент и первая леди также посетили Национальный музей Голодомора-геноцида, где ознакомились с его экспозицией.

"Мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921, 1922, 1923, в 1946 и 1947 и в самые страшные, устроенные тоталитарным сталинским режимом 1932-1933 годы – годы Голодомора и геноцида", - заявил глава государства на Западе по чествованию памяти жертв голодоморов.

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Он подчеркнул, что четвертая суббота ноября для многих из нас на самом деле первая - "по глубине боли и гнева одновременно, по полярности того, что мы проживаем в этот день: от чувства потери до потери всяких чувств".

"В этот день мы полны эмоциями и опустошены одновременно. Мы зажигаем свечу, чувствуем и чувствуем мороз по коже", - сказал президент.

По его словам, в этот день люди плачут так тихо, что становится слышно даже из-за молчания. Украинцы чтят миллионы своих погибших предков и молятся за их души.

"Это люди, оставшиеся без крошки хлеба. Родители, оставшиеся без своих детишек. Дети, оставшиеся без родителей. Поколение, оставшееся без надежды. Но есть вопросы, которые до сих пор остаются без ответов", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня чествуют память жертв голодоморов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.

В 16:00 начнется общенациональная минута молчания, затем состоится акция "Зажги Свечу памяти".

Традицию ставить зажженную свечу в окнах своих жилищ в знак чествования выморенных голодной смертью инициировал в 2003 году известный историк, политолог, исследователь Голодомора 1932-1933 годов Джеймс Мейс.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Екатерина Жирий