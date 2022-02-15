Балансодержатели укрытий должны должны открыть двери и предоставить защиту гражданам.

Власти столицы уточнили и обновили интерактивную карту с адресами укрытий на случай чрезвычайных ситуаций для населения города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. С картой можно ознакомиться по ссылке.

"В начале февраля 2022 года старую карту, на которой некоторые данные были устаревшими, ведь мы вносили их с начала 2014 года, сменили на новую, проверив фонд защитных сооружений гражданской защиты города", – отметил Ткачук.

По его словам, ответственные представители районных в городе Киеве госадминистраций совместно с представителями Департамента провели очередную проверку укрытий для населения в каждом из районов, составили списки с адресным перечнем и разместили их на сайтах райгосадминистраций. Опираясь на эти данные, Департамент обновил и дополнил интерактивную карту.

Как отмечается, теперь на карте также добавлены отметки с уточнениями, какое именно сооружение двойного использования находится по адресу: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро - и обустроен ли на ней пандус.

В КГГА напомнили, что для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, который насчитывает около 5 тыс. укрытий.

"В мирное время сооружения двойного использования могут использоваться для хозяйственной деятельности. Там сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению", - отметили в КГГА.

Также на сайте городской власти жители города могут ознакомиться с алгоритмом действий при обнаружении рядом с местом проживания подвального или другого помещения, которое пригодно для укрытия в случае возникновения ЧС и не отражено на интерактивной карте. С соответствующей инструкцией можно ознакомиться здесь.

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