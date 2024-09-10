По словам мэра, нововведение является общественной инициативой.

В Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы, которые будут противодействовать распространению русского языка. Об этом в своем обращении к населению заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он констатировал, что в городе стало больше людей, которые общаются на русском. По его словам, именно из-за увеличения присутствия русского языка введут указанную инициативу, которую продвигает общественность.

"У меня был в гостях Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Мы говорили много о популяризации украинского языка... Много говорили о социальной рекламе и других мероприятиях, которые Франковск планирует осуществлять, чтобы популяризировать украинский язык. Скорее всего введем общественную инициативу - языковые инспекторы. Потому что к сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске. Это проблема для нашего государства и для нашего города в частности", - заявил мэр.

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Марцинкив не уточнил, почему в городе распространяется русский язык, возможно, мэр имел в виду переселенцев. Раскрыл детали указанного нововведения он не стал, добавив, что они будут позже.

Шоумен Педан "проехался" по воспитанию детей в Украине и язык в семьях

Напомним, украинский шоумен Александр Педан "проехался" по воспитанию детей и призвал родителей запретить им использовать русский в быту. По его словам, на сегодня в Украине практически все образование приобретается только на украинском языке. Однако некоторые родители делают ошибку, позволяя детям разговаривать на языке оккупанта в быту. Педан добавил, что можно выбрать любой другой язык, например, английский. Относительно воспитания собственных детей, Педан предпочитает исключительно украинский язык как в работе, так и в быту. Более того, когда сын рассказывает, что с ним общаются в школе на русском, он советует ему быть максимально принципиальным и не переходить на него.

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