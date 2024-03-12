Только 3% считают, что русский язык должен получить статус второго государственного.

Две трети украинских граждан, участвовавших в социологическом опросе, поддерживают устранение русского языка из официального общения. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 17-23 февраля 2024 года.

В частности, социологи спросили у респондентов, каким должен быть статус русского языка в Украине.

Так, после полномасштабного вторжения по состоянию на февраль 2024 года подавляющее большинство украинцев - 66% - считают, что русский язык нужно устранить из официального общения.

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Лишь 3% считают, что русский язык должен получить статус второго государственного. И 24% считают, что русский язык может стать официальным в регионах, где большинство этого желают.

Кроме того, среди 24%, которые поддерживают официальный статус в отдельных регионах, 15% при этом против того, чтобы русский язык стал официальным в их регионе. Хотели бы, чтобы стал официальным в их регионе - 7% (еще 1% не определились со своей позицией). Таким образом, на 2024 год в Украине есть 10% тех, кто хотел бы видеть русский язык или официальным в своей области, или вообще вторым государственным. Зато 81% или желают его устранения из официального общения на всей территории, или против его использования в своем регионе.

В то же время, в региональном измерении, на юге Украины 69% поддерживают или полное устранение из официальной сферы, или по крайней мере против, чтобы в их регионе русский язык был официальным. В противовес этому 18% или хотят, чтобы русский язык был официальным в их регионе, или вообще стал государственным.

На востоке 52% поддерживают или полное устранение из официальной сферы, или по крайней мере против, чтобы в их регионе русский язык был официальным. В противовес этому 34% или хотят, чтобы русский язык был официальным в их регионе, или вообще стал государственным.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1052 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4%.

Как сообщал УНИАН, год назад, в марте 2023 года, опрос КМИС показал, что 52% украинцев считали, что русский язык вообще не стоит изучать в школах. А 42% украинцев поддерживали сохранение изучения русского языка в определенном объеме.

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