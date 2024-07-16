Он призвал родителей разговаривать с детьми на украинском.

Известный украинский шоумен Александр Педан "проехался" по воспитанию детей и призвал родителей запретить им использовать русский в быту.

Свое мнение телеведущий высказал в интервью "Суспільному". Он выделил, что на сегодня в Украине практически все образование приобретается только на украинском языке. Однако некоторые родители делают ошибку, позволяя детям разговаривать на языке оккупанта в быту.

Педан добавил, что можно выбрать любой другой язык, например, английский.

"Общайтесь с вашим ребенком частично на английском, испанском. Найдите язык, который ему понадобится в жизни. Уже в Европе русский говор раздражает. Не только же украинцев, он раздражает всех вокруг, их уже ненавидят и будут это делать годами. Хотите развивать в ребенке скиллы лингвистические - пожалуйста, так зачем это делать на языке врага?" - высказался телеведущий.

По воспитанию собственных детей, Александр Педан предпочитает исключительно украинский язык как в работе, так и в быту. Более того, когда сын рассказывает, что с ним общаются в школе на русском, он советует ему быть максимально приципиальным и не переходить на него.

Также знаменитость добавил, что в подростковом возрасте будет гораздо труднее объяснить своим детям об уникальности и важности языка, чем в юношеском.

Напомним, ранее Ротару призналась, почему полностью перешла на украинский язык.

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