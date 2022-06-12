Местные жители участия в "праздновании" не принимали.

Российские оккупанты, захватившие Херсон, устроили "празднование" так называемого "дня России".

Что происходило сегодня в оккупированном городе на самом деле-рассказала УП местная жительница Анастасия.

"На улице Театральной в центре города, стояло три автобуса завезенных людей - они их даже не додумались спрятать. Обычных херсонцев туда вообще не пускали, это была тусовка "для своих". В сквере было очень много пенсионеров, играли песни из советских фильмов", - говорит она.

По словам женщины, когда "участники мероприятия" расходились, стало заметно, что среди них было немало людей с инвалидностью, вероятно, из интернатов.

"И это опять-таки были не херсонцы - мы слышали, как они разговаривают, у них сильный русский акцент, они много "акают", - рассказала Анастасия.

Она добавила, что по дороге из сквера к центральному проспекту города - Ушакова эти люди выбрасывали в мусорники флажки России.

Местные Телеграм-каналы опубликовали видео того, что сегодня происходило в оккупированном Херсоне.

Ранее журналисты показали на видео, как ныне живет оккупированный русскими Херсон.