Проблемы со связью наблюдаются из-за перегруженной сети

Информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета не соответствует действительности. Операторы и провайдеры будут предоставлять услуги в условиях российской агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности. Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинцы сообщают о перебоях со связью. Проблемы наблюдаются из-за перегруженной сети.

"Если вы не можете дозвониться – совершайте обмен SMS", - подытожили в Госсецсвязи.

Нападение России на Украину - что известно

Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Верховная Рада ввела в Украине военное положение.

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