Президент призвал всех украинцев не поддаваться панике и делать все для поддержки ВСУ.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет уничтожить Украину, но украинские военные дают достойный отпор.

Об этом глава государства сказал во время видеообращения в социальной сети Facebook.

Президент подчеркнул, что Украину "атакуют не только бомбы, но и фейки".

"Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство. Он хочет уничтожить наше государство и все то, что мы строили и ради чего живем", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, глава государства обратился ко всем украинцам, и в первую очередь к украинским военным, которые "уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный отпор".

"Мы знаем всю силу Вооруженных сил Украины. Вы мужественны. Вы несокрушимы. Вы украинцы", - сказал Зеленский.

Он призвал всех украинцев не поддаваться панике и делать все для поддержки ВСУ.

"Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей. Мы нуждаемся и в вашей поддержке. Вы - мощная сила. Вы сплоченная сила и доказали это не раз. Вы нам сейчас очень нужны", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Верховная Рада ввела в Украине военное положение.