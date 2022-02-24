Президент Владимир Зеленский заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет уничтожить Украину, но украинские военные дают достойный отпор.
Об этом глава государства сказал во время видеообращения в социальной сети Facebook.
Президент подчеркнул, что Украину "атакуют не только бомбы, но и фейки".
"Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство. Он хочет уничтожить наше государство и все то, что мы строили и ради чего живем", - подчеркнул Зеленский.
В то же время, глава государства обратился ко всем украинцам, и в первую очередь к украинским военным, которые "уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный отпор".
"Мы знаем всю силу Вооруженных сил Украины. Вы мужественны. Вы несокрушимы. Вы украинцы", - сказал Зеленский.
Он призвал всех украинцев не поддаваться панике и делать все для поддержки ВСУ.
"Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей. Мы нуждаемся и в вашей поддержке. Вы - мощная сила. Вы сплоченная сила и доказали это не раз. Вы нам сейчас очень нужны", - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.
Верховная Рада ввела в Украине военное положение.