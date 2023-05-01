Российские пропагандисты придумали фейки и запустили в Facebook рекламную кампанию против президента и главнокомандующего ВСУ.

Россияне продолжают осуществлять в соцсетях информационно-психологические операции. В частности, страна-террористка распространяет вбросы относительно якобы "противостояния" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций. В частности, российские пропагандисты придумали фейки и запустили в Facebook рекламную кампанию о том, что Залужного якобы готовят на роль будущего украинского президента.

"Рекламную кампанию запустили со страницы в Facebook под названием Active join. По данным Центра стратегических коммуникаций, эту психологическую кампанию запустили 29 апреля (скрин 3), в тот же день создали фейковую страницу (скрин 2). По состоянию на сейчас она не заблокирована и все ее "рекламы" еще могут появляться в лентах пользователей Facebook, но сама страница пуста", - говорится в сообщении.

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В Страткоме отмечают, что россияне уже не впервые пытаются публично "поссорить" Зеленского и Залужного, чтобы спровоцировать панические настроения среди украинцев.

Российская пропаганда - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны предупредили, что российские оккупанты осуществляют очередную информационно-психологическую операцию (ИПСО), распространяя фейковые цифры по потерям Украины в боях за Бахмут. Целью россиян является формирование недоверия к решениям военного руководства Украины.

В марте Стратком предупреждал, что россияне запустили фейк о перепродаже западной помощи украинцами. Россияне поставили на рекламу текст якобы иностранных изданий, в котором говорится о распродаже гуманитарной помощи в Украине. В посте пропагандисты утверждают, что украинские спекулянты накручивают цены и выставляют на продажу помощь, которую направляет Запад.

Также стало известно, что российская пропаганда создает фейковые аккаунты украинских военных в соцсетях и мессенджерах для распространения своих нарративов.

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