Оккупанты хотят использовать эмоционально чувствительную тему, чтобы сформировать недоверие к решениям военного руководства Украины.

Российские оккупанты осуществляют очередную информационно-психологическую операцию (ИПСО), распространяя фейковые цифры по потерь Украины в боях за Бахмут.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, целью россиян является формирование недоверия к решениям военного руководства Украины.

"Сегодня враг информационно делал акцент на наших потерях, в том числе в боях за Бахмут и в пригороде. Цель - использовать эмоционально чувствительную тему, чтобы сформировать недоверие к решениям военного руководства и переложить вину за убитых украинцев с себя на нас", - написала она.

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Маляр отметила, что россияне распространяют фейковые цифры украинских потерь, показывают украинские кладбища и "нашими словами о них пересказывают, как якобы у нас равнодушно относятся к телам погибших".

Замминистра считает, что это один "напрасно созданный российский нарратив", потому что вопиющие факты войны невозможно перебить искажением реальности в соцсетях или СМИ.

Она отмечает, что каждая смерть украинского военного или гражданского - это прямое следствие российской агрессии.

"Потому что у врага есть выбор - он может убраться с украинской земли, а у Украины выбора нет - мы защищаем свое государство", - подчеркнула она.

По словам Маляр, потери врага "несоизмеримо выше". В то же время она напомнила, что цена свободы Украины высокая - это погибшие герои, а потому будет завершено то, что не успели сделать эти воины - враг будет уничтожен и украинские земли будут освобождены.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, последние несколько месяцев самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. На этих направлениях ежедневно украинские военные отражают десятки вражеских атак.

Сегодня, 17 апреля, 93-я бригада Холодный Яр сообщила, что украинские бойцы продолжают сражаться за Бахмут, продолжаются кровавые уличные бои. Силы обороны наносят максимальный урон врагу и не пропускают оккупационные войска дальше в сторону Часового Яра и Константиновки.

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