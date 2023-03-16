Таким образом спецслужбы РФ пытаются деморализовать украинское общество.

Российская пропаганда создает фейковые аккаунты украинских военных в соцсетях и мессенджерах для распространения своих нарративов. Как сообщает "Донбасс. Реалии" цель таких страниц вселять в общественность отчаяние и недоверие.

"Аккаунт военного в Tik-Tok может быть фейковым, а информацию в нем Россия может использовать для войны. Telegram-канал якобы бригады ВСУ может не иметь к ней никакого отношения. А группа, где много месяцев лайкают патриотические картинки, вдруг может распространить обычный российский вброс", - говорится в материале.

Один из примеров нашел пользователь Tik-Tok Иван, который наткнулся на странную страницу "военного". Еще в январе этот "солдат" рассказывал о том, как все плохо в Бахмуте, что побратимы разбиты и украинское войско уже покидает город. Такие аккаунты просматривают миллионы украинцев, и в комментариях поддерживают этого "военного" и верят ему, однако он несет нарратив, который вредит государству.

Видео дня

"У него было: "все, мы выезжаем, Бахмут невозможно больше удержать" (это полтора месяца назад было), было похожее видео о Соледаре, был тезис о том, что Азов воюет во второй линии, а не на передовой, и Азову дают новую технику, дают много качественного оружия, что это за несправедливость. Что Сухпаек у россиян, как бы мы ни смеялись, довольно вкусный. То есть они, принимая видео наших военных, выдают эти видео так, будто это – они военные ВСУ", - заявил Иван.

Также этот же пользователь Tik-Tok украл чужое видео с большим количеством могил украинских военных, опубликовал и заявил, что еще несколько дней назад на том участке не было могил вообще. То есть распространял нарратив больших потерь ВСУ.

Эксперт Института социальной и политической психологии НАПН Украины Любовь Найденова заявляет, что такие вирусные становятся популярными, потому что они отвечают потребности человека.

"В данном случае все мы переживаем за наших воинов и хотим, чтобы у них все было в порядке, хотим, чтобы они были живы, здоровы и максимально обеспечены всем тем, что дает возможность им выжить. Если нам приходит какое-то видео, в котором рассказывается об этой нашей потребности знать о каких-то неурядицах, реагировать, то конечно мы включаемся. Другое дело, что мы не настолько информированы, и видео могут быть сфальсифицированы", - сказала Найденова.

Кроме Tik-Tok массово распространены фейковые аккаунты украинских бригад в Telegram. "Донбасс. Реалии" убедились, что в поиске их найти так же легко, как и настоящие бригады. Российской пропагандисты продвигают на своих фейках те же нарративы о поражениях украинской армии, предательстве руководства и мощи российских сил. И если в Tik-Tok есть еще шанс заблокировать ненастоящую страницу, то в Telegram такой возможности практически нет.

Целью таких страниц является расшатывание украинского общества и работа на раскол государства и армии изнутри. Также это создание якобы украинских источников для продвижения российской дезинформации. Важно правильно проверять информацию, чтобы не вестись на манипуляции.

"Обезопасить от попадания в заблуждение на эмоциях может только критический подход: проверять информацию, сомневаться, не вступать в неверифицированные группы и не делиться в сети сообщениями, правдивость которых не можете проверить", - говорится в материале.

Россия и ее фейки о войне в Украине: что известно из актуального

В конце февраля российская пропаганда массово распространяла фейки о провале обороны в Бахмуте. Тогда, вроде, Залужный доложил Зеленскому о тактическом окружении россиянами.

Как сообщал УНИАН 6 марта, журналисты одного из российских пропагандистских каналов продемонстрировали последствия "обстрела Донбасса украинскими силами". Женщина во время сюжета показывала "якобы обломок" снаряда, а на самом деле то была автозапчасть.

Также фейки РФ коснулись и Запорожской АЭС. Россия запустила новую ложную информацию об Украине. Якобы Киев отказался от создания защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: