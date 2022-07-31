Министр заверила, что власти учли все ошибки прошлых волн эвакуаций.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сегодня посещает Кременчуг, где встречается с переселенцами и просит их, чтобы они звонили своим родственникам и друзьям в Донецкой области с просьбой провести быструю эвакуацию.

Во время брифинга она рассказала алгоритм действий для тех, кто должен эвакуироваться из Донецкой области.

"Там отопления не будет, воды уже в некоторых городах нет, газа не будет... Прошу вас - звоните и пусть эвакуируются. Вы же видите вас здесь хорошо принимают, пусть идут сюда", - говорит Верещук.

По ее словам на уровне государства создан эвакуационный штаб и из Донецкой области должны выехать более 50 тысяч детей и более 200 тысяч взрослых.

"Мы понимаем, что без правительства трудно найти места, куда ехать. Но сегодня для этого я здесь - на Полтавщине. Полтавщина еще может принять людей, хотя это большая нагрузка на бюджет и людей. Поэтому, тем, кто будет эвакуироваться следует там звонить в администрации, или писать онлайн в чат-ботах. Все фиксируется в ОВА и к таким людям приедут, заберут, будут транспортировать к месту эвакуации. Это может быть автобус, или поезд. Потом их привезут, например, сюда. По пути им будет сделано все, чтобы они получили справку ВПЛ. На вокзале их встретят. Там - на вокзале их встретят и дадут первую помощь и финпомощь. Укрпочта уже это знает как делать. Деньги есть", - заявила она.

Министр заверила, что власти учли все ошибки прошлых волн эвакуаций.

"Понимаем, что кто-то не хочет эвакуироваться. Тогда там есть определенный формат отказа. Там персональная ответственность. Но еще раз говорю, газа, отопления не будет, света не будет!" - подчеркнула Верещук.

Она в очередной раз подчеркивает, что те лица, которые приняли решение эвакуироваться должны обратиться в ВЦА, оставить свои данные и потом там помогут выехать, а на место переселения все организует власти области, куда людей привезут.

Как сообщал УНИАН, Верещук призвала жителей Донетчины проявить мудрость и эвакуироваться. Переселенцев собираются принимать области в центре и на западе Украины.