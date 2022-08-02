Прямо в поезде для эвакуированных оформили материальные выплаты.

В "Укрзализныце" рассказали о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Первым рейсом удалось доставить 136 пассажиров, из них 44 маломобильных.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Началась обязательная эвакуация из Донецкой области, наш эвакопоезд из Покровска прибыл в Кропивницкий четко по графику", - говорится в заметке.

Отмечается, что на перроне эвакуированных встретили медики, спасатели, психологи и волонтеры, а также представители областной военной администрации и глава эвакуационного штаба, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Первым рейсом нам удалось доставить 136 пассажиров, из них 44 маломобильных. Прямо на борту поезда оформлены материальные выплаты для 42 временно перемещенных лиц, из них 15 детей", - рассказали в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет министров создал Штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Государство проводит обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

31 июля Верещук рассказала алгоритм действий для тех, кто имеет эвакуироваться из Донецкой области. По ее словам, должны выехать более 50 тысяч детей и более 200 тысяч взрослых.

Сегодня, 2 августа, Верещук отметила, что, несмотря на все возможности обязательной эвакуации, заставлять людей никто не будет.

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