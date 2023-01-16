К совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора.

Правоохранители идентифицировали российских военных, которые причастны к ракетному удару по Днепру. В результате обстрела сейчас подтверждена гибель 40 человек среди них – 3 ребенка, травмировано 75 пострадавших, из которых 14 детей.

По данным ведомства, в многоэтажке полностью разрушено 72 квартиры, повреждено – 236, а также уничтожено 25 автомобилей.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездие. И она обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его", - отметил глава СБУ Василий малыш.

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Напоминается, что по фактам очередного военного преступления РФ следователи СБУ начали уголовное производство по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назиров Динар, 03.07.1985 года рождения;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

"Кроме этого, в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому. После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения всех виновных к ответственности", - рассказали в ведомстве.

Ракетный удар по дому в Днепре - что известно

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тысячи человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Русские изверги ударили по жилому дому ракетой Х-22 Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

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