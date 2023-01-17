Доказательства войны в Украине свидетельствуют о том, что дисфункция российского ударного потенциала дальнего радиуса действия является более глубокой.

Россия ударила по жилом доме в Днепре неточной ракетой Х-22. Такие ракеты раньше вызывали массовые жертвы среди гражданского населения Украины.

Как говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, 14 января РФ возобновила ракетные удары дальнего радиуса действия по объектам украинской инфраструктуры, впервые примерно за 15 дней. Целью по-прежнему стала украинская электросеть. Впрочем, одна из ракет попала в жилой дом.

"Большая противокорабельная ракета AS – 4 KITCHEN (классификация НАТО, советское название-Х-22 - УНИАН), запущенная со среднего бомбардировщика Ту - 22М3 BACKFIRE, с высокой вероятностью попала в жилой дом в Днепре, что привело к гибели по меньшей мере 40 человек" - отмечает разведка.

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В то же время в Минобороны Британии отметили, что Россия лживо переложила ответственность за этот удар на украинскую ракету ПВО. Х-22 известна своей неточностью при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городской местности. Этот тип ракет непригоден для высокоточных ударов, и доказательства войны в Украине свидетельствуют о том, что дисфункция российского ударного потенциала дальнего радиуса действия является более глубокой.

Удар РФ по Днепру - что известно

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк Российской Федерации.

Сейчас в Днепре на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома. 39 человек спасены, 40 - погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 - тяжелые. 25 жильцов дома разыскиваются.

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