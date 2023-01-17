В Днепре продолжаются разборы завалов и поиски погибших в результате удара российской ракеты по многоэтажке. На данный момент известно о 44 погибшем.
"В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка", - сообщили в Офисе президента.
Среди погибших - 4 ребенка. Травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).
Обновлено (11:10): В ОВА сообщили об увеличении количества жертв до 43. Следом городской голова Днепра Борис Филатов проинформировал, что жертв ракетного удара по многоэтажке уже 44.
Удар по многоэтажке в Днепре: что известно
14 января во время массированной атаки по Украине одна из российских ракет попала по жилой многоэтажке в Днепре. В результате удара одна из секций дома обрушилась, похоронив заживо десятки людей.
Позже стало известно, что РФ ударила по многоэтажке ракетой Х-22, которую спроектировали еще в Советском Союзе.
По последним данным, сейчас обломки дома разобраны уже 90%.
Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по Днепру подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда. Он пообещал, что каждый виновный в военном преступлении в Днепре будет установлен и привлечен к ответственности.