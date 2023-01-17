На данный момент известно уже о 44 погибших и 79 раненых.

В Днепре продолжаются разборы завалов и поиски погибших в результате удара российской ракеты по многоэтажке. На данный момент известно о 44 погибшем.

"В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка", - сообщили в Офисе президента.

Среди погибших - 4 ребенка. Травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).

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Обновлено (11:10): В ОВА сообщили об увеличении количества жертв до 43. Следом городской голова Днепра Борис Филатов проинформировал, что жертв ракетного удара по многоэтажке уже 44.

Удар по многоэтажке в Днепре: что известно

14 января во время массированной атаки по Украине одна из российских ракет попала по жилой многоэтажке в Днепре. В результате удара одна из секций дома обрушилась, похоронив заживо десятки людей.

Позже стало известно, что РФ ударила по многоэтажке ракетой Х-22, которую спроектировали еще в Советском Союзе.

По последним данным, сейчас обломки дома разобраны уже 90%.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по Днепру подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда. Он пообещал, что каждый виновный в военном преступлении в Днепре будет установлен и привлечен к ответственности.

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