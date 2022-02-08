Вскоре на Diia Summit представят другие нововведения.

Со вторника, 8 февраля, через приложение "Дия" можно будет получить справку о несудимости.

Об этом вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в эфире Сніданок с 1+1.

"Справка о несудимости - один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн ежегодно. Например, для военкоматов или для устройства на работу. Ранее этот документ надо было получать в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн, однако нужно было заполнять много полей. А теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении "Дия" в несколько кликов", - отметил министр, добавив, что за несколько часов на Diia Summit будут представлены и другие госуслуги и цифровые документы.

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В Минцифре отметили, что для получения справки в приложении будет нужно выбрать тип справки и основание. Затем указать данные о себе и отправить заявление. Как только справка будет готова - "Дия" оповестит об этом.

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