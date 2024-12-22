В тираж были выпущены 420 тысяч марок.

"Укрпочта" презентовала новую марку, посвященную победе украинского боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил руководитель Национального оператора почтовой связи Игорь Смелянский.

По данным СМИ, художник из города Днепр Сергей Техов изобразил Усика во время развертывания флага Украины. Всего в продажу поступили 420 тысяч марок.

"Поздравляем Александра Усика с победой!!! Лучший! Ну, а команду "Укрпочта" с еще одной маркой, которая предсказала победу - цену на марку "Усик - Мир любит сильных" пересматривать не будем, но уверен, что отныне она для каждого украинца будет дороже, как память об этой победе!" - написал Смелянский.

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Победа Усика над Фьюри

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинец Александр Усик победил по очкам британца Тайсона Фьюри и защитил титулы WBO, WBA и WBC.

Поединок закончился единогласным решением судей - выиграл Александр Усик.

После боя украинец попал в скандал. Дело в том, что боксер надел черную футболку с надписью на греческом языке, имеющей религиозный смысл. На ней была фраза "Православие или смерть" на греческом языке.

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