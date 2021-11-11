На Канарских островах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Поток лавы от вулкана опять достиг океана.

На Канарских островах поток лавы от вулкана Кумбре-Вьеха начал выливаться в океан.

При соприкосновении лавы с водой выделяются клубы белого дыма, сообщает Reuters, однако местным жителям в этот раз не запрещают выходить на улицу.

Как сообщается, расплавленная порода достигла воды возле популярного места для серфинга. Власти же заявили, что в изоляции нет необходимости, потому что население находится далеко.

В начале извержения власти опасались, что реакция между перегретой лавой и морской водой может вызвать мощные взрывы и облака токсичного газа. Во время последнего крупного извержения на острове около 50 лет назад человек умер, вдыхая такие газы.

По данным агентства, власти Ла-Пальмы заявили, что сейсмическая активность вокруг места извержения, а также выбросы токсичного диоксида серы уменьшаются.

Извержение вулкана на Канарских островах: что известно

На Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Потоки лавы опустошили более 970 гектаров земли и разрушили более2500 зданий.

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Между тем, жизнь 85000 жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме, за исключением того, что приходится убирать вулканический пепел.

Как сообщал Погода УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

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Автор: Екатерина Лиманская