Ее избранник – тренер и мастер спорта по карате Владимир Зарецкий.

Украинская каратистка, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Анжелика Терлюга в сентябре этого года выходит замуж за тренера и мастера спорта международного класса по карате Владимира Зарецкого.

Об этом она рассказала во время праздничного мероприятия, которое было организовано при поддержке группы "Метинвест" по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

"Я сперва съездила на Олимпиаду, потом прошла где-то неделя-две, и начала подготовку к свадьбе. Сама свадьба будет в конце сентября. Платье уже купила и долго не выбирала, потому что у меня не было на это времени. Пришлось все делать быстро, и сама подготовка к свадьбе проходит быстро. В общем, я готовлюсь к свадьбе как обычный человек", - рассказала Терлюга.

Читайте такжеЛилия Подковаєва презентовала книгу, посвященную победам украинской олимпийской сборнойОтвечая на вопрос о том, куда она потратит деньги, полученные за серебряную медаль на Олимпиаде (2,2 млн грн – УНИАН), Терлюга подчеркнула, что часть денег отдаст тренеру.

"Часть денег (заработанных на Олимпиаде серебряную медаль – УНИАН) будет передаваться личному тренеру, который готовил меня, а ту часть, которая у меня останется, я еще не решила, куда буду инвестировать, потому что сейчас я занимаюсь построением семьи. И в будущем мы уже с мужем будем определяться, куда тратить эти финансы", - рассказала спортсменка.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году в Кривом Роге при поддержке "Метинвеста" прошел беговой полумарафон Steel Run и тренировочный фановый ночной забег перед марафоном - забег на короткие дистанции в ярких костюмах для популяризации здорового образа жизни. В забеге приняли участие около 1,5 тыс. спортсменов.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

Основные акционеры "Метинвеста" - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: Иван Бойко