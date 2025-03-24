На рынке труда наблюдается огромный дефицит представителей рабочих специальностей.

В Украине сейчас огромная структурная безработица, заявил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Страна будет вынуждена завозить более 400 тысяч трудовых мигрантов в год.

"У нас с вами огромная структурная безработица. То есть на 2 млн фактически безработных у нас с вами огромный дефицит людей рабочих специальностей: станочников, слесарей, инженерно-технических работников, конструкторов", – пояснил он.

В то же время, по словам Пендзина, на рынке наблюдается огромный избыток экономистов, юристов и журналистов.

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"То есть при достаточно большом количестве формально безработных людей у нас с вами огромная структурная безработица. Например, водителей грузовых автомобилей вы не найдете. Причем, ситуация настолько сложная, что украинские демографы прямым текстом еще в 2024 году сказали, что для того, чтобы сбалансировать украинский рынок труда, нам надо каждый год завозить 450 тысяч трудовых мигрантов", – констатировал Пендзин.

Безработица в Украине

По данным Центра экономической стратегии, в 2024 году без работы оставался каждый седьмой украинец. При этом отмечалось, что из-за дефицита кадров между работодателями обострилась конкуренция. Это, в свою очередь, привело к увеличению зарплат.

По данным портала Work.ua, в январе 2025 года количество вакансий на рынке труда в Украине выросло до 94 985 – это на 7% больше, чем в декабре 2024-го. Наибольший спрос – на рабочие специальности.

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